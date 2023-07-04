«Балтика» удвоила цены на VIP-билеты и абонементы

Футбольный клуб «Балтика» повысил цены на билеты и абонементы. Публикация об этом появилась на официальном сайте клуба. Самое значительное повышение коснулось VIP-сектора. Если год назад цена VIP-билета была на уровне 1500 рублей, то теперь она удвоилась. Более того, появилась категория «билет на топ-матч», и место в VIP-ложе на такой игре будет стоить 5000 рублей. Цена абонемента на 18 матчей (в прошлом году — 14 матчей) также выросла с 21 000 рублей до 54 000.



«Три с половиной года клуб не повышал цены на билеты, — пояснил значительную корректировку „Новому Калининграду“ руководитель отдела развития ФК „Балтика“ Юрий Аракелян. — Мы сделали просчет и пришли к выводу, что повысим цены на VIP-абонементы. Их стоимость будет от трех до пяти тысяч рублей в зависимости от матчей, но при этом минимальный ценник останется на уровне 300 рублей. Это как средний похода в кинотеатр».

Аракелян добавил, что в этом году в VIP-секторе, расположенном в центре трибуны, произойдут некоторые изменения, однако раскрывать подробностей не стал.

Отметим, что минимальные цены распространяются на места в фан-секторе, которые годом ранее стоили 200 рублей.