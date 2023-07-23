Неудачный старт: «Балтика» проиграла свой первый матч Премьер-лиги

Неудачный старт: «Балтика» проиграла свой первый матч Премьер-лиги
Фото: пресс-служба ФК Балтика
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«Балтика» неудачно стартовала в Премьер-лиге, проиграв в гостях со счетом 0:2 клубу «Сочи». Счет был открыт на шестой минуте матча — мяч в ворота балтийцев отправил атакующий полузащитник Мартин Крамарич. Второй гол был забит словенцем Ваней Дркушичем уже во втором тайме.

Несмотря на добавленное время, калининградцы размочить счет не успели.

«В битве двух морей сегодня Черное сильнее», — прокомментировали проигрыш в пресс-службе клуба.

Следующими соперниками «Балтики» станут «Крылья Советов». Матч состоится 26 июля в Самаре.

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