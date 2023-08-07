Минспорт: подрядчики по питанию не справились с наплывом гостей матча «Балтика»-«Факел»

Во время матча «Балтика»-«Факел», проходившего в минувшее воскресенье на «Ростех Арене» во время аномальной жары, болельщикам не хватило питьевой воды. Проблему признали и в региональном министерстве спорта.



«К сожалению, подрядчики по питанию не справились с наплывом гостей матча, и стандартного количества заготовленной питьевой воды действительно не хватило, — сообщила пресс-служба министерства в комментариях под постом губернатора Антона Алиханова на его странице „ВКонтакте“. — При этом было продано и отдано всё, что имелось в запасах. Клуб и арена обязательно сделают выводы из этой ситуации. От лица арены приносим извинения за доставленный дискомфорт».

Отметим, что в комментариях ранее появились жалобы от болельщиков. По их словам, воду на стадионе за пределами VIP-зоны было невозможно купить, несмотря на то, что заранее было известно о жаре выше 30 градусов по Цельсию. С собой на стадион одному болельщику можно было пронести не более 500 миллилитров воды.