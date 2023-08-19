«Балтика» проиграла «Уралу» в матче РПЛ на домашнем стадионе

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«Балтика» проиграла «Уралу» в матче Премьер-лиги на домашнем стадионе. Игра прошла в субботу, 19 августа, и завершилась со счетом 0:1.

Гости забили гол на 49-й минуте. Нападающий гостей Алексей Каштанов реализовал пенальти, назначенный после того, как он упал в штрафной в борьбе с Натаном Гассама. По итогам поединка «Урал» поднялся в таблице на первое место. «Балтика» занимает 14-ю строчку с тремя баллами.

Это был пятый матч калининградской команды в РПЛ и второй на домашнем стадионе. Следующая игра пройдет 27 августа с «Крыльями Советов» в Самаре.

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