В «Балтику» переходит экс-вратарь сборной России Сослан Джанаев

В «Балтику» на правах свободного агента переходит до конца сезона бывший вратарь сборной России 36-летний Сослан Джанаев. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба. Джанаев будет выступать в «Балтике» под 35-м номером.



«Мы рассчитываем на то, что опыт Сослана и его менталитет добавят „Балтике“ спокойствия и уверенности, поможет команде, более молодым балтийцам лучше адаптироваться в новой для себя лиге и играть против лучших команд страны», — прокомментировал «Матч ТВ» подписание контракта гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин.

Сослан Джанаев является воспитанником московского ЦСКА. Он играл за КАМАЗ, «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов», «Рубин», в 2019 году выступал в Польше за «Медзь». В составе основной сборной России Джанаев принял участие в трех матчах. Последним клубом голкипера является «Сочи».

Сослан Джанаев трижды становился серебряным призером РПЛ. В сезоне 2015/2016 он вошел в список 33-х лучших футболистов чемпионата России.