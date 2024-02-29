Футбольный клуб «Балтика» создаёт женскую молодёжную команду

Футбольный клуб «Балтика» принял решение создать женскую молодёжную команду. Предполагается, что она примет участие в первенстве Женской молодёжной футбольной лиги среди девушек не старше 21 года, сообщила пресс-служба клуба.



Уточняется, что основу новой команды должны составить воспитанницы калининградского футбола. Главным тренером женской «молодёжки» станет Янина Филатова. Домашние матчи будут проходить на стадионе «Балтика».

«Создание новой команды — одно из обязательных условий лицензирования клубов, но вместе с тем это важный шаг для развития футбола в Калининградской области, формирование будущего, где каждая девушка получит возможность проявить себя, получить важный опыт и выйти на новый уровень», — отметил генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.

На базе клуба уже сформированы: «Балтика — БФУ. им. И. Канта», молодёжная футбольная команда, три команды Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и две женские команды ЮФЛ.

В структуре академии «Балтики» женские команды появились в 2020 году. С 2023 года они принимают участие в турнирах ЮФЛ, участвуют в межрегиональных турнирах по футболу и мини-футболу. В 2022 и 2023 годах женская «Балтика» принимала участие в Кубке России по футболу.