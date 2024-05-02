«Балтика» обыграла «Ростов» и вышла в финал Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча прошла в четверг, 2 мая, в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».



Единственный в игре мяч на 5 минуте забил полузащитник балтийцев Тигран Аванесян. Таким образом он вывел калининградцев в финал пути регионов Кубка России, где они встретятся с московским «Спартаком» за право сыграть в суперфинале турнира 2 июня в «Лужниках».



Следующий матч «Балтика» проведёт на выезде. В очной битве за место в зоне стыковых игр в воскресенье, 5 мая, калининградцы встретятся с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнётся в 14:45 (0+).

