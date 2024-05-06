«Балтика» проиграла «Уралу» и опустилась в зону прямого вылета

«Балтика» проиграла «Уралу» и опустилась в зону прямого вылета
Фото: ФК «Балтика»
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«Балтика» на выезде проиграла «Уралу». Матч в Екатеринбурге закончился минимальной победой хозяев — 2:1, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Счёт в матче открыли калининградцы. На 16 секунде встречи это сделал Виталий Лисакович. На 19 минуте «Урал» сравнял цифры на табло благодаря исполненному пенальти Алексея Каштанова. Победу хозяевам принёс вингер екатеринбуржцев Алексей Ионов, замкнув навесную передачу на 95 минуте игры.

По итогам тура «Балтика» скатилась на 15 строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 26 очков. Следующий матч у балтийцев домашний. В субботу, 11 мая, в Калининград приедет московское «Динамо». Начало матча — в 20:30 (0+).

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