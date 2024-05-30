На должность тренера в калининградский «Локомотив» вернулся Андрей Воронков

На должность тренера в калининградский «Локомотив» вернулся Андрей Воронков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спорт

Калининградский «Локомотив» снова возглавил Андрей Воронков, которого в 2022 году дисквалифицировали из-за оскорбительного высказывания. Об этом сообщается в телеграм-канале волейбольного клуба в четверг, 30 мая.

«Андрей Воронков возвращается на должность главного тренера нашей команды! Рады приветствовать Андрея Геннадьевича в „Локо“! Вместе идем к новым победам!» — говорится в посте.

В конце мая 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировал Воронкова на два года. Причиной стало оскорбительное выражение по отношению к игроку екатеринбургской «Уралочки». В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут. Во время разговора со своей командой он обратился к одной из волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Фраза попала в прямой эфир. Многие болельщики решили, что фраза сказана про кубинскую нападающую «Уралочки» Айламу Сесе Монталво. Позже тренер принёс извинения за высказывание в адрес волейболистки. Это стало одной из причин пересмотра его дисквалификации — второй год сделали условным.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter