На должность тренера в калининградский «Локомотив» вернулся Андрей Воронков

Калининградский «Локомотив» снова возглавил Андрей Воронков, которого в 2022 году дисквалифицировали из-за оскорбительного высказывания. Об этом сообщается в телеграм-канале волейбольного клуба в четверг, 30 мая.

«Андрей Воронков возвращается на должность главного тренера нашей команды! Рады приветствовать Андрея Геннадьевича в „Локо“! Вместе идем к новым победам!» — говорится в посте.