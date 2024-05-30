На должность тренера в калининградский «Локомотив» вернулся Андрей Воронков

Калининградский «Локомотив» снова возглавил Андрей Воронков, которого в 2022 году дисквалифицировали из-за оскорбительного высказывания. Об этом сообщается в телеграм-канале волейбольного клуба в четверг, 30 мая.
«Андрей Воронков возвращается на должность главного тренера нашей команды! Рады приветствовать Андрея Геннадьевича в „Локо“! Вместе идем к новым победам!» — говорится в посте.В конце мая 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировал Воронкова на два года. Причиной стало оскорбительное выражение по отношению к игроку екатеринбургской «Уралочки». В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут. Во время разговора со своей командой он обратился к одной из волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Фраза попала в прямой эфир. Многие болельщики решили, что фраза сказана про кубинскую нападающую «Уралочки» Айламу Сесе Монталво. Позже тренер принёс извинения за высказывание в адрес волейболистки. Это стало одной из причин пересмотра его дисквалификации — второй год сделали условным.