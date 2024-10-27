«Балтийский шторм» стал чемпионом в Высшей лиги чемпионата России по регби

Калининградский клуб «Балтийский шторм» впервые стал чемпионом в Высшей лиги чемпионата России по регби. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

В финальном матче «Балтийский шторм» играл против сборной Санкт-Петербурга и одержал победу со счётом 36:29.

«Команда, подавляющим числом сформированная из воспитанников калининградской спортшколы, выиграла девять матчей из десяти во втором по значимости дивизионе отечественного клубного регби, установив по ходу сезона рекорд посещаемости и победив в остросюжетном суперфинале сезона», — сообщил Беспрозванных.