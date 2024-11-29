«Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги России по футболу

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Калининградская «Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги России по футболу сезона 2024/2025. Промежуточный титул команде достался после домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который прошёл на «Ростех Арене».

Голы забили только хозяева поля. Полузащитник Сергей Пряхин оформил дубль мячами на 21 и 45+1 минутах. Во втором тайме нападающий Кирилл Никишин довёл счёт до разгромного. Финальный свисток арбитра зафиксировал восьмую подряд победу балтийцев — 3:0.

Таким образом, калининградцы набрали 45 очков и завершили осеннюю часть Первой лиги на первой строчке турнирной таблицы. Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.



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