Калининградский «Локомотив» закончил первый круг матчей женской Суперлиги в тройке лидеров. Турнирное положение клуба определилось после домашней победы над «Динамо Краснодар».

Первая партия завершилась со счётом 25:15. Во втором сете калининградки также оказались сильнее соперниц — 25:18. Третья партия стала заключительной, так как хозяйки поля разгромно завершили матч итоговой победой — 25:13, или 3:0 при общем счёте.

Таким образом, калининградки набрали 32 очка и заняли третью строчку после первого круга матчей чемпионата. Лидером таблицы является «Динамо — Ак-Барс», имея 39 пунктов в своё активе.

В 14 туре Суперлиги «Локомотив» также сыграет на своём поле во дворце спорта «Янтарный». Соперником станет белорусская «Минчанка». Встреча начнётся в 19:00 в субботу, 14 декабря.