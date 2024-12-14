Калининградский «Локомотив» начал второй круг матчей женской Суперлиги с победы

Калининградский «Локомотив» начал второй круг матчей женской Суперлиги с победы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский волейбольный «Локомотив» начал второй круг матчей женской Суперлиги с победы. В игре 14 тура чемпионата калининградки во дворце спорта «Янтарный» одолели «Минчанку» со счётом 3:2.

Первые две партии «Локомотив» провёл уверенно. Волейболистки из Минска смогли набрать только 17 и 14 очков соответственно. Следующие два игровых отрезка остались за гостями: 22:25 и 20:25. В тай-брейке калининградки оказались сильнее, несмотря на то что игра была преимущественно равной — 15:12. Это позволило «Локомотиву» добыть волевую победу над «Минчанкой».

После 14 туров калининградский волейбольный клуб расположился на втором месте итоговой таблицы Суперлиги, имея в активе 34 очка. Домашняя победа над белорусскими спортсменами позволила коллективу Андрея Воронкова обогнать петербургскую «Ленинградку» на один балл. У лидирующего «Динамо-Ак-Барса» из Казани 42 пункта.

Следующий матч «Локомотив» проведёт на выезде. В игре 15 тура калининградки встретятся с волейболистками из «Тулицы». Встреча в туле состоится 18 декабря, стартовый свисток запланирован в 18:00 (0+).

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