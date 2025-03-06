Калининградский «Локомотив» завершил регулярный чемпионат на втором месте

Калининградский волейбольный «Локомотив» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице. В матче 26-го тура женской Суперлиги подопечные Андрея Воронкова обыграли краснодарское «Динамо».

Матч проходил на выезде. Соперницы показали равную игру, однако преимущество оказалось на стороне «Локомотива». Калининградки оказались сильнее: 26:28, 22:25 и 23:25 по итогам первых трёх партий и финальный счёт 0:3. Самым результативным игроком «Локомотива» оказалась Марина Аслямова, набравшая 21 очко. По итогам регулярного первенства калининградки расположились на втором месте в таблице с 64 очками.

Плей-офф для калининградского клуба стартует в понедельник, 10 марта, в 19:00 в стенах Дворца спорта «Янтарный». На этой стадии команды будут играть до двух побед. Начиная с полуфинала, клубы будут бороться за три победы в пяти матчах. Соперник калининградских волейболисток определится по окончании 26-го тура регулярного чемпионата.