В РФС допустили возможность снятия санкций с российского футбола до перемирия

Российский футбольный союз допустил возможность снятия санкций со сборной и клубов страны до наступления перемирия в Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу РФС Александра Дюкова.
«Мы будем делать все возможное для того, чтобы это произошло», — приводит информагентство ответ Дюкова на вопрос, возможно ли возвращение сборной России и клубов отечественной Премьер-лиги на международную арену.
Издание также напомнило, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин говорил о том, что Россию вернут на крупные мировые турниры после окончания конфликта в Украине. Сам Дюков ранее выражал надежду на то, что полноценное возвращение российских сборных и клубов на международную арену произойдет до конца 2025 года.Напомним, из-за начала специальной военной операции в феврале 2022 года отечественные клубы и сборную лишили права участвовать на турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Тогда же Европейская ассоциация перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. В том матче встретились английский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид».