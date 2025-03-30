В РФС допустили возможность снятия санкций с российского футбола до перемирия

Российский футбольный союз допустил возможность снятия санкций со сборной и клубов страны до наступления перемирия в Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу РФС Александра Дюкова.

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы это произошло», — приводит информагентство ответ Дюкова на вопрос, возможно ли возвращение сборной России и клубов отечественной Премьер-лиги на международную арену.

Издание также напомнило, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин говорил о том, что Россию вернут на крупные мировые турниры после окончания конфликта в Украине. Сам Дюков ранее выражал надежду на то, что полноценное возвращение российских сборных и клубов на международную арену произойдет до конца 2025 года.