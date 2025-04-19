ФК «Бриз» из Зеленоградска вошёл топ лучших любительских клубов России

ФК «Бриз» из Зеленоградска вошёл топ лучших любительских клубов России
ФК «Бриз». Фото: телеграм-канал администрации Зеленоградского округа
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ФК «Бриз» из Зеленоградска вошёл топ лучших любительских футбольных клубов России. Об этом сообщила муниципальная газета «Волна» в своём телеграм-канале.

Российский футбольный союз подвёл итоги межрегионального этапа конкурса «Россия — футбольная страна». В номинации № 5 под названием «Лучший любительский клуб» зеленоградский «Бриз» оказался под первым номером. Всего в списке 21 коллектив. В него попали команды из Москвы, Башкортостана, Алтайского края, Ленинградской, Оренбургской, Курской и других областей. Номинировали также медийный футбольный клуб из Белгорода — «Титан».

«Конкурс проводится при поддержке Минспорта России „Россия — футбольная страна“ для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Призеров конкурса определят в ближайшее время», — написала газета.

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