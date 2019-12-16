Концерты Ирины Дубцовой в Калининграде и области сорвались из-за мошенников

Организаторы концертов на территории области певицы Ирины Дубцовой «исчезли» после того, как были распроданы билеты. Выступления 16, 17 и 18 декабря отменяются. Информация об этом опубликована в официальном Instagram певицы.

«Видимо, „организаторы“ рассчитывали на то, что заберут деньги из касс концертных площадок до нашего приезда и исчезнут. Но мы успели предупредить залы о том, что со стороны „организаторов“ не было выполнено ни одно наше условие по договору. Мы потеряли возможность встречи с вами и три декабрьских концерта из-за мошенников», — говорится в сообщении.

Концерты должны были состояться в Калининграде, Советске и Гусеве. Билеты можно сдать в местах, где они приобретались, и вернуть деньги.