Калининградцы отправили Деду Морозу почтой около 600 писем

Жители Калининградской области отправили около 600 писем Деду Морозу в Великий Устюг. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе «Почты России».

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. «Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы письмо точно попало к Деду Морозу, нужно правильно заполнить адресные строки на конверте: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза», и наклеить на него марку.