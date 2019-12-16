Волна 5,5 метра: барк «Крузенштерн» попал в восьмибалльный шторм

Калининградский барк «Крузенштерн» попал в восьмибалльный шторм на выходе из Северного моря во время своего трансатлантического рейса. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости».

«На выходе из Северного моря парусник „Крузенштерн“ 14-15 декабря попал в восьмибалльный шторм, высота волны достигала 5,5 метра, порывы ветра — 40 метров в секунду. Барк „Седов“ находился на расстоянии более 200 миль от него, поэтому обошел полосу шторма», — приводит РИА «Новости» сообщение медиацентра экспедиции.

В настоящее время «Крузенштерн» проходит пролив Па-де-Кале. Парусник направляется в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе, куда он должен прибыть 25 декабря. На график его движения шторм не повлиял.