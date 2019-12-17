Опрос: число россиян, хорошо относящихся к США и ЕС, за 1,5 года выросло вдвое

Опрос: число россиян, хорошо относящихся к США и ЕС, за 1,5 года выросло вдвое
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, с мая 2018 года увеличилась более чем вдвое — с 20% до 47%. Также стало почти в два раза больше жителей России, которые позитивно относятся к ЕС — их число выросло с 28% до 52%. Об этом со ссылкой на результаты опроса «Левада-Центра» пишет «Интерфакс».

При этом число россиян, негативно относящихся к США, за этот период сократилось с 69% до 41%. Количество опрошенных, плохо относящихся к Евросоюзу, также уменьшилось — с 55% до 34%.

Кроме того, большинство участников опроса (72%) заявили о своем хорошем отношении к Китаю, противоположное мнение высказали 18% респондентов.

Опрос проведен 21-27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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