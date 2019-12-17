РФ опустилась в рейтинге равноправия полов, оказавшись между Сальвадором и Эфиопией

В публикуемом Всемирным экономическим форумом рейтинге Global Gender Gap Index Россия опустилась с 75-го на 81-е место, расположившись между Сальвадором и Эфиопией. Всего в рейтинге 153 страны. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, Россия имеет практически идеальные показатели по равноправию мужчин и женщин в медицине и образовании, но отстает по политическому критерию.

Лидерами по гендерному равноправию в настоящее время являются Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия. По мнению авторов исследования, глобальное равноправие полов может быть достигнуто не раньше, чем через 100 лет.