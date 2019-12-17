РФ опустилась в рейтинге равноправия полов, оказавшись между Сальвадором и Эфиопией

РФ опустилась в рейтинге равноправия полов, оказавшись между Сальвадором и Эфиопией
Николай Харченко / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

В публикуемом Всемирным экономическим форумом рейтинге Global Gender Gap Index Россия опустилась с 75-го на 81-е место, расположившись между Сальвадором и Эфиопией. Всего в рейтинге 153 страны. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, Россия имеет практически идеальные показатели по равноправию мужчин и женщин в медицине и образовании, но отстает по политическому критерию.

Лидерами по гендерному равноправию в настоящее время являются Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия. По мнению авторов исследования, глобальное равноправие полов может быть достигнуто не раньше, чем через 100 лет.

Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter