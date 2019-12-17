Россельхознадзор обнаружил во вьетнамском рисе переносящую холеру многоядную муху

Россельхознадзор обнаружил во вьетнамском рисе переносящую холеру многоядную муху
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональное управление Россельхознадзора сообщило о выявлении в длиннозерном вьетнамском рисе мертвой многоядной мухи-горбатки. С начала 2019 года это уже 11 случай обнаружения данного карантинного объекта во вьетнамском рисе, уточняет пресс-служба ведомства.

Муха-горбатка — это сапрофитная муха длиной 2–3 мм, внешне напоминает распространенную плодовую мушку — красноглазую дрозофилу. Взрослое насекомое не приносит огромной опасности, а вот его личинки способны развиваться в необычайно широком круге разлагающихся органических субстанций и могут заражать животных и человека. У людей личинки мухи-горбатки могут вызывать так называемые миазы — паразитарные болезни, обусловленные проникновением личинок мух в тело человека. Кроме того, муха способна стать переносчиком холеры.

Основными странами распространения и возможного заноса многоядной мухи — горбатки являются Турция, Германия, а также Испания, Италия, Португалия, Греция, часть территорий Австрии, Бельгия, Великобритания и Нидерланды, США, Куба, Австралия, страны Азии и Африки.

Управление Россельхознадзора напоминает о необходимости немедленного извещения о прибытии подкарантинной продукции на территорию области для фитосанитарного контроля, а также о случаях выявления признаков заражения карантинным объектом.

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