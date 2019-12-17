На Куршской косе начали выборочно проверять авто в надежде спасти молодые ели

«Куршская коса» со вторника, 17 декабря, усиливает охрану хвойных молодняков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе национального парка.

На КПП на въезде на косу до 31 декабря года специальная инспекция будет проводить выборочный осмотр транспортных средств, выезжающих с территории нацпарка.

Тем, кто решил срубить новогоднее дерево в нацпарке, грозит штраф в 4 тыс. рублей плюс компенсация нанесенного природе ущерба. Против нарушителей могут возбудить уголовное дело.

«Благодаря бдительности сотрудников нацпарка за последние три года на Куршской косе не установлено ни одного факта вырубки хвойных насаждений.

Просим посетителей отнестись с пониманием к проведению выборочных проверок, так как они способствуют сохранению уникальных природных комплексов Куршской косы», — отметили в пресс-службе.