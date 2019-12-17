На Куршской косе начали выборочно проверять авто в надежде спасти молодые ели

На Куршской косе начали выборочно проверять авто в надежде спасти молодые ели
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Куршская коса

«Куршская коса» со вторника, 17 декабря, усиливает охрану хвойных молодняков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе национального парка.

На КПП на въезде на косу до 31 декабря года специальная инспекция будет проводить выборочный осмотр транспортных средств, выезжающих с территории нацпарка.

Тем, кто решил срубить новогоднее дерево в нацпарке, грозит штраф в 4 тыс. рублей плюс компенсация нанесенного природе ущерба. Против нарушителей могут возбудить уголовное дело.

«Благодаря бдительности сотрудников нацпарка за последние три года на Куршской косе не установлено ни одного факта вырубки хвойных насаждений.

Просим посетителей отнестись с пониманием к проведению выборочных проверок, так как они способствуют сохранению уникальных природных комплексов Куршской косы», — отметили в пресс-службе.

Комментировать (13)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter