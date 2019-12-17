Застройщику высотки на ул. Донского разрешили вырубить 18 деревьев

Застройщику высотки на ул. Донского разрешили вырубить 18 деревьев
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компании «Специализированный застройщик Калининград-Сити» разрешили вырубить почти два десятка деревьев на ул. Д. Донского. Она получила порубочный билет, следует из информации, размещенной на сайте мэрии.

Застройщик сможет вырубить 18 деревьев, еще 42 дерева и 21 кустарник ему предписано сохранить. Указан кадастровый номер участка — 39:15:111504:204.

Отметим, участка с таким кадастровым номером на ул. Донского нет, но есть участок с номером 39:15:111504:240, расположенный у кольца на ул. Донского. Именно на этой территории ООО «Специализированный застройщик Калининград-Сити» намерено построить 12-этажный дом.

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