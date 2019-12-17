Прокуратура через суд добивается отчуждения у иностранцев земли в Калининграде

Прокуратура Московского района обратилась в суд с требованием заставить иностранных граждан «провести отчуждение земельных участков». Сообщение об этом размещено на сайте областной прокуратуры.
Отмечается, что согласно законодательству иностранные граждане и лица без гражданства не могут иметь в собственности земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, в том числе на территории Калининграда. Однако прокурорская проверка выявила, что землей в Московском районе владеют 5 иностранцев. Исковые заявления находятся на рассмотрении.
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