Подозреваемый в хищении 1,2 млрд рублей при реконструкции «Храброво» арестован

Подозреваемый в хищении 1,2 млрд рублей при реконструкции «Храброво» арестован
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал гендиректора и владельца ООО «ГК „Инфраструктура“» Мурата Тарчокова. В частности, его обвиняют в организации хищения 1,2 млрд рублей бюджетных средств в ходе второй очереди реконструкции аэропорта «Храброво», сообщает «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении Мурата Тарчокова было возбуждено в августе этого года. Тогда же его объявили в федеральный розыск, не нашли и заочно обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере).

Комментировать (12)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter