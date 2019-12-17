Подозреваемый в хищении 1,2 млрд рублей при реконструкции «Храброво» арестован

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал гендиректора и владельца ООО «ГК „Инфраструктура“» Мурата Тарчокова. В частности, его обвиняют в организации хищения 1,2 млрд рублей бюджетных средств в ходе второй очереди реконструкции аэропорта «Храброво», сообщает «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении Мурата Тарчокова было возбуждено в августе этого года. Тогда же его объявили в федеральный розыск, не нашли и заочно обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере).