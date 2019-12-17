Прокуратура подала в суд на администрацию Янтарного из-за отсутствия доступа к карьеру

Природоохранная прокуратура подала в суд на администрацию городского округа Янтарный из-за жалоб населения на отсутствие свободного доступа к местному карьеру. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В межрайонную природоохранную прокуратуру поступали «многочисленные обращения граждан» на неисполнение водного законодательства в Янтарном. В ходе проверки выявлено отсутствие определенного в установленном законом порядке местоположения береговой линии обводненного карьера — озера Янтарное.

В ведомстве отмечают, что полоса земли вдоль береговой границы водного объекта предназначается для общего пользования. «Вместе с тем ввиду отсутствия уточненного местоположения береговой линии озера Янтарное право граждан на беспрепятственный доступ к водному объекту должным образом не обеспечено, что противоречит положениям Водного кодекса РФ», — подчеркивают в прокуратуре.

Межрайонной природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление к администрации МО «Янтарный ГО» об обязании определить местоположение береговой линии обводненного карьера — озера Янтарное, а также обеспечить соответствующее информирование населения об ограничениях водопользования на водном объекте. Иск находится на рассмотрении в суде.