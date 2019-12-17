Несколько десятков Дедов Морозов устроили шествие на площади в Калининграде (фото)

Несколько десятков Дедов Морозов устроили шествие на площади в Калининграде (фото)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде по площади Победы прошествовали несколько десятков Дедов Морозов. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, наряженных в костюмы на мероприятии собралась почти сотня.

«Для того, чтобы тридцатиметровая ель засияла разноцветными огнями, Деду Морозу понадобилась помощь горожан и гостей областного центра, а также своих братьев — Дедов Морозов, которых на городской площади собралось более 90», — говорится в сообщении ведомства.

После того, как на главной городской елке зажглись огни, праздничное освещение должно было включиться и во всех учреждениях города, а также на елках на озерах Верхнее и Летнее. 


«На трех городских площадках горожане и гости областной столицы участвовали в играх, конкурсах и получали подарки, а творческие коллективы Калининграда приготовили для них свои выступления», — добавили в горадминистрации.

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