«Яндекс» составил рейтинг тем, оказавшихся в центре внимания россиян в 2019 году

«Яндекс» составил рейтинг тем, оказавшихся в центре внимания россиян в 2019 году
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Яндекс» составил перечень тем, оказавшихся в центре внимания россиян в 2019 году. В список вошли события, вызвавшие наибольший интерес. При расчетах использовались данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года, уточняет «Интерфакс».

Самыми заметными событиями года в поиске «Яндекса» стали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.

Также внимание россиян привлекли катастрофа Superjet 100 в «Шереметьеве», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, и дело Ивана Голунова.


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