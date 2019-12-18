«Яндекс» составил рейтинг тем, оказавшихся в центре внимания россиян в 2019 году

«Яндекс» составил перечень тем, оказавшихся в центре внимания россиян в 2019 году. В список вошли события, вызвавшие наибольший интерес. При расчетах использовались данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года, уточняет «Интерфакс».

Самыми заметными событиями года в поиске «Яндекса» стали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.

Также внимание россиян привлекли катастрофа Superjet 100 в «Шереметьеве», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, и дело Ивана Голунова.