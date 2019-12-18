Корь, сальмонеллез и чесотка: чем калининградцы стали чаще заражаться в 2019 году

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги эпидемиологической ситуации в Калининградской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



За 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 191,2 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Из них на грипп и ОРВИ приходится 85,7% случаев. И это несмотря на то, что в 2019 году прививку от гриппа получили 50,1% населения области.

Отмечается рост заболевавемости сальмонеллезом (на 3,2%), острым вирусным гепатитом В (с 2 до 5 случаев), острым вирусным гепатитом С (с 9 до 18 случаев), коклюшем (на 14,2%), скарлатиной (в 1,7 раза), ветряной оспой (на 6,2%), клещевым вирусным энцефалитом (с 6 до 16 случаев), клещевым боррелиозом (в 1,8 раза), педикулезом (на 35,6%), чесоткой (на 22,3%).

«Случаи заболевания острым вирусным гепатитом В, вирусным клещевым энцефалитом зарегистрированы у лиц, ранее не привитых против этих инфекций, не прошедших профилактическое лечение против клещевого вирусного энцефалита», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Наблюдался по сравнению с прошлым годом рост заболеваемости корью — диагноз был поставлен 20 калининградцам. Для предотвращения распространения инфекции в области было привито против кори чуть более 9 тыс. человек.

При этом ниже аналогичного периода прошлого года отмечается заболеваемость дизентерией (на 12,2%), ротавирусной инфекцией (на 16,3%), энтеровирусной инфекцией (на 75,5%), вирусным гепатитом А (на 23,3%), внебольничными пневмониями (на 2,7%), хроническим вирусным гепатитом В (на 9%), гонококковой инфекцией (на 51,7%).

Также снизилась заболеваемость туберкулезом на 21,3%, в том числе бациллярными формами на 25,8%. Выявлено 375 новых случаев ВИЧ-инфекции — это меньше аналогичного периода 2018 года (396 случаев).

Зарегистрированы единичные случаи заболевания паракоклюшом (1 сл.), менингококковой инфекцией (5 сл.), лептоспирозом (3 сл.), токсоплазмозом (1 сл.), токсокарозом (2 сл.), дирофилоботриозом (5 сл.), описторхозом (2 сл.).

Выявлено 6 завозных случаев лихорадки Денге, 1 завозной случай малярии (тропической). Заболевшие — жители Калининградской области, которые вернулись из туристических поездок из Вьетнама, Таиланда, Испании, Индии, Филиппин.

Случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом не зарегистрированы.