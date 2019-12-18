Корь, сальмонеллез и чесотка: чем калининградцы стали чаще заражаться в 2019 году

Корь, сальмонеллез и чесотка: чем калининградцы стали чаще заражаться в 2019 году
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги эпидемиологической ситуации в Калининградской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 191,2 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Из них на грипп и ОРВИ приходится 85,7% случаев. И это несмотря на то, что в 2019 году прививку от гриппа получили 50,1% населения области.

Отмечается рост заболевавемости сальмонеллезом (на 3,2%), острым вирусным гепатитом В (с 2 до 5 случаев), острым вирусным гепатитом С (с 9 до 18 случаев), коклюшем (на 14,2%), скарлатиной (в 1,7 раза), ветряной оспой (на 6,2%), клещевым вирусным энцефалитом (с 6 до 16 случаев), клещевым боррелиозом (в 1,8 раза), педикулезом (на 35,6%), чесоткой (на 22,3%).

«Случаи заболевания острым вирусным гепатитом В, вирусным клещевым энцефалитом зарегистрированы у лиц, ранее не привитых против этих инфекций, не прошедших профилактическое лечение против клещевого вирусного энцефалита», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Наблюдался по сравнению с прошлым годом рост заболеваемости корью — диагноз был поставлен 20 калининградцам. Для предотвращения распространения инфекции в области было привито против кори чуть более 9 тыс. человек.

При этом ниже аналогичного периода прошлого года отмечается заболеваемость дизентерией (на 12,2%), ротавирусной инфекцией (на 16,3%), энтеровирусной инфекцией (на 75,5%), вирусным гепатитом А (на 23,3%), внебольничными пневмониями (на 2,7%), хроническим вирусным гепатитом В (на 9%), гонококковой инфекцией (на 51,7%).

Также снизилась заболеваемость туберкулезом на 21,3%, в том числе бациллярными формами на 25,8%. Выявлено 375 новых случаев ВИЧ-инфекции — это меньше аналогичного периода 2018 года (396 случаев).

Зарегистрированы единичные случаи заболевания паракоклюшом (1 сл.), менингококковой инфекцией (5 сл.), лептоспирозом (3 сл.), токсоплазмозом (1 сл.), токсокарозом (2 сл.), дирофилоботриозом (5 сл.), описторхозом (2 сл.).

Выявлено 6 завозных случаев лихорадки Денге, 1 завозной случай малярии (тропической). Заболевшие — жители Калининградской области, которые вернулись из туристических поездок из Вьетнама, Таиланда, Испании, Индии, Филиппин.

Случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом не зарегистрированы.

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter