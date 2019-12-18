В «Безопасном городе» рассказали, где на этой неделе установлены радары (список)

Учреждение «Безопасный город» указало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации с 17 декабря по 23 декабря. Соответствующие данные опубликованы на странице учреждения «ВКонтакте».
Дорожные камеры будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».
5. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».
6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
7. На 36 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
9. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».
«В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, установка табличек „Фотовидеофиксация“ перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа», — отметили в пресс-службе ведомства.
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