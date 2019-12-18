По маршруту «Москва-Калининград-Москва» назначены доппоезда на новогодние праздники

По маршруту «Москва-Калининград-Москва» назначены доппоезда на новогодние праздники
Виталий Невар / Новый Калининград
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На новогодние праздники по маршруту «Москва-Калининград-Москва» назначены дополнительные поезда. Всего речь о 6 рейсах, сообщили корреспоненту «Нового Калининграда» в среду в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Поезд № 219 будет отправляться с Белорусского вокзала столицы 27, 30 декабря и 5 января в 15:17 (мск), прибывать в Калининград на следующий день в 11:59 по местному времени.

В обратном направлении назначен поезд № 220, который отправится с Южного вокзала 28 декабря, 3 и 7 января в 20:40 по калининградскому времени, прибудет в Москву 29 декабря, 4 и 8 января в 23:23 (мск).

Узнать подробности расписания и оформить электронные билеты возможно на сайте АО «ФПК» в разделе «Пассажирам».

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