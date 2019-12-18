В России вступил в силу закон о покупке незарегистрированных лекарств

В России приняли закон о закупке лекарств, не прошедших регистрацию в РФ, а также о взаимозаменяемости препаратов. Об этом в среду, 18 декабря, пишет «Российская газета».



Сообщается, что кабмин получит право закупать не зарегистрированные в России препараты на основании разрешения врачебной комиссии.

«В случае надобности в Россию может быть разрешен ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи конкретным пациентам по жизненным показаниям», — процитировало издание слова зампреда комитета по охране здоровья Леонида Огуля. Заказ таких медикаментов в сети в этом случае больше не будет поводом для начала уголовных дел, добавил он.

Кроме того, правительство получит право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов.

Закон разъясняет понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» и определяет формулу, по которой планируется назначать цену на «Госзакупках» за такие медикаменты. Для этого планируется создать общедоступный реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете, который поможет покупать их по более низкой стоимости, а также выбирать качественные препараты.