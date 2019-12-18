Мэрия Зеленоградска планирует восстановить гостиницу «Восточная Пруссия»

Мэрия Зеленоградска планирует восстановить гостиницу «Восточная Пруссия»
Фото с сайта администрации Зеленоградского городского округа
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Здание гостиницы «Восточная Пруссия» собираются восстановить. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленоградска.

Уточняется, что администрация города готовит задание на «проведение работ по сохранению объекта культурного наследия памятника истории и культуры народов Российской Федерации «Объект культурного наследия „Восточная Пруссия“».

Построено здание в 1906 году. В 1915 году его восстанавливали после пожара. В разное время там находились военный госпиталь и поликлиника. В настоящий момент гостиница «Восточная Пруссия» пустует.


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