Мэрия Зеленоградска планирует восстановить гостиницу «Восточная Пруссия»

Здание гостиницы «Восточная Пруссия» собираются восстановить. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленоградска.
Уточняется, что администрация города готовит задание на «проведение работ по сохранению объекта культурного наследия памятника истории и культуры народов Российской Федерации «Объект культурного наследия „Восточная Пруссия“».
Построено здание в 1906 году. В 1915 году его восстанавливали после пожара. В разное время там находились военный госпиталь и поликлиника. В настоящий момент гостиница «Восточная Пруссия» пустует.
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