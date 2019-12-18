Губернатор о генплане Пионерского: всю «первую линию» я из жилья убрал

Губернатор Антон Алиханов завил, что в Пионерском были планы строить многоэтажки на первой прибрежной линии, но он убрал из нового генплана муниципалитета первую линию из зоны жилой застройки. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Первую линию всю из жилья я убрал. Потому что были планы опять многоэтажки строить. Мы решили все-таки административным путем настоять на том, чтобы это были все-таки отели. Ну там есть и петербургские владельцы-собственники, они как раз отельную инфраструктуру вот ближе к порту, там такой такой большой кусок, собираются делать. Там общественно-деловая, как раз под отели и под какие-то общественные функции», — уточнил губернатор.