Россияне начали брать микрозаймы на празднование Нового года

Россияне начали брать микрозаймы на подарки и развлечения в новогодние каникулы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».



«В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% — на новогодний стол, 10% — на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% — на другие нужды, среди которых — покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и так далее», — сообщили эксперты.

По их данным, в декабре традиционно вырастает спрос на новогодние займы. Как правило, рост рынок микрофинансирования фиксирует во второй декаде декабря — именно за этот период, по предварительным прогнозам, россияне оформят в микрофинансовых организациях почти половину от всех декабрьских займов.

«Всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 миллиарда рублей против 2,8 миллиона в декабре 2018 года на сумму 30-31 миллиард рублей», — прогнозируют эксперты, отмечая, что из этих ссуд на нужды именно к Новому году будет взято около 30-40% займов.

По статистике Национального бюро кредитных историй, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.

Оформление кредита на подарки и развлечения в преддверии новогодних праздников является ошибкой, поскольку такая эмоциональная ссуда может привести к просрочке уже в январе, сообщает издание со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.