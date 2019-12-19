Роспотребнадзор нашел в детском учреждении Калининграда поддельный сыр

Роспотребнадзор нашел в детском учреждении Калининграда поддельный сыр
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в одной из образовательных организаций для приготовления детского питания использовали поддельный сыр. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Выявлен сыр „Голландский“ брусковой высший сорт, массовая доля жира 45%, дата изготовления 28 января 2019 года, с признаками фальсификации (наличие растительного жира)», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предоставленным товаросопроводительным документам, изготовителем сыра обозначен «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Однако проверкой установлено, что информация об изготовителе сыра является недостоверной.

«АО „Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат“ данную продукцию не изготавливал, а производство сыров данного производителя осуществляется на другой производственной площадке, расположенной в городе Буинск, а не в Зеленодольске, как указано на маркировке», — поясняют в Роспотребнадзоре.

В отношении поставщика сыра в детскую организацию проведена внеплановая проверка. Товаросопроводительные документы, позволяющие установить изготовителя и место изготовления сыра, проследить поступление данной продукции от производителя, поставщиком не предоставлены.

За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

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