Горвласти пока не могут найти новые помещения для Религиозной организации мусульман

Договор на безвозмездное пользование мусульманами блокгауза у Фридландских ворот продлевается до 30 апреля. Вопрос обсуждался в четверг на заседании комиссии горсовета по бюджету, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Аналогичные договоры, но сроком действия 12 месяцев, заключаются ежегодно. В этот раз срок решено урезать по договоренности с Религиозной организацией мусульман Калининграда. Причина — намеченное благоустройство территории у «Фридландских ворот», на которое музей выиграл грант в 1,2 млн евро по программе приграничного сотрудничества. «Фридландские ворота» запланировали отремонтировать здание, а потом организовать там выставочное пространство и детский центр. Взамен мэрия пообещала мусульманам найти для них другие помещения. Различные варианты обсуждаются, но пока ни один мусульмане не выбрали, отметила глава комитета муниципального имущества мэрии Анна Луконина. Руководитель комитета по социальной политике Анна Апполонова не исключила, что после 30 апреля договор на безвозмездное пользование блокгаузом придется продлить.

Блокгауз расположен рядом с недостроенной мечетью, в этом месте община в последние годы проводила религиозные обряды. Строительство мечети в Южном парке было запрещено в 2014 году, когда все разрешительные документы, выданные мусульманам, были признаны незаконными в суде. После серии попыток оспорить этот вердикт религиозная организация направила заявление в Европейский суд по правам человека, оно до сих пор находится на рассмотрении.