Президент считает, что ввести 31 декабря выходной будет логично

Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в стране. По его словам, это будет «логичным» решением. Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, в ходе своей пресс-конференции.

Как отметил глава страны, принимать решение в спешке было бы неправильно, поэтому стоит подумать об этом нужно «в спокойном режиме».

Ранее стало известно, что Госдума не успеет в 2019 году рассмотреть законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, однако в 2020 году эту идею намерены обсуждать.