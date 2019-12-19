«Сначала думали — торпеда»: на берег в Янтарном выбросило минный трал (фото)

На берег моря в Янтарном выбросило минный трал. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

«Сначала думали — торпеда. Но быстро разобрались, что это минный трал, такая „болванка“, которую тащат рядом с кораблем чтобы в случае, если мины есть, чтобы не корабль взрывался, а этот трал. Для разминирования используют. Видно, потеряли его где-то в море и выкинуло на берег с утра. Угрозы он не представляет», — рассказал Заливатский.

Он также отметил, что находку весом примерно в 30 кг решено оставить в Янтарном. «Пора уже, наверное, музей делать того, что на берег выбрасывает. Каких только находок нет», — сказал глава муниципалитета.