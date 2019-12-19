Смесь большого тенниса, сквоша и пинг-понга: в России появился новый вид спорта

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В России получила официальное признание и включена во Всероссийский реестр видов спорта дисциплина падел. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российской федерации падела пишет «Интерфакс».

Как поясняет информагентство, падел представляет собой смесь большого тенниса, сквоша и пинг-понга. Разметка корта, правила и принцип подсчета очков почти не отличаются от теннисных, однако есть существенное отличие - прозрачные стены высотой 4 м и возможность продолжения розыгрыша после отскока мяча от них, что делает игру более динамичной и интересной.

Уточняется, что особую популярность падел получил в Испании и Аргентине.В классическом формате игра проходит в парном разряде.

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