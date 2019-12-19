Новую дорогу между Сельмой и Чкаловском планируют открыть раньше намеченного

Новую дорогу между Сельмой и Чкаловском планируют открыть раньше намеченного
фото пресс-службы правительства Калининградской области
Все новости по теме: Строительство дороги от Сельмы до Чкаловска

Власти рассчитывают, что новая дорога до Чкаловска откроется раньше, чем предусматривается в контракте строительства. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщают пресс-службы областного правительства и администрации Калининграда.

«Работы идут активно, — приводятся в релизе слова губернатора Антона Алиханова. — Нареканий пока нет. Перед подрядчиком стоит задача к лету по новой дороге запустить рабочее движение для автомобилей, — подчеркнул Антон Алиханов. — До города деньги доведены. Администрация контролирует подрядчиков».

Как отметили в мэрии, срок окончания работ по контракту — октябрь 2020 года. При этом «дорожники намерены сдать дорогу раньше, уже летом». Это связывают с теплой погодой зимой, которая позволяет выполнять больше работ. 

Напомним, 261,4 млн рублей, выделенные в 2018 году на строительство дороги, пришлось вернуть в областной бюджет. Работы перенесли на 2019 год, а губернатор пообещал снова выделить эти деньги муниципалитету. Проект пришлось отправить на корректировку из-за того, что в нем не был учтен тот факт, что территория, по которой пройдет дорога, сильно подтапливается. Корректировка документации обошлась почти в полмиллиона рублей. Строительство дороги в итоге станет дороже ориентировочно на 60 млн рублей.

Также был сменён подрядчик. Новый контракт получила фирма депутата горсовета Сергея Григоренко «ДСП».

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter