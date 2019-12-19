Новую дорогу между Сельмой и Чкаловском планируют открыть раньше намеченного

Власти рассчитывают, что новая дорога до Чкаловска откроется раньше, чем предусматривается в контракте строительства. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщают пресс-службы областного правительства и администрации Калининграда.

«Работы идут активно, — приводятся в релизе слова губернатора Антона Алиханова. — Нареканий пока нет. Перед подрядчиком стоит задача к лету по новой дороге запустить рабочее движение для автомобилей, — подчеркнул Антон Алиханов. — До города деньги доведены. Администрация контролирует подрядчиков».

Как отметили в мэрии, срок окончания работ по контракту — октябрь 2020 года. При этом «дорожники намерены сдать дорогу раньше, уже летом». Это связывают с теплой погодой зимой, которая позволяет выполнять больше работ.

Напомним, 261,4 млн рублей, выделенные в 2018 году на строительство дороги, пришлось вернуть в областной бюджет. Работы перенесли на 2019 год, а губернатор пообещал снова выделить эти деньги муниципалитету. Проект пришлось отправить на корректировку из-за того, что в нем не был учтен тот факт, что территория, по которой пройдет дорога, сильно подтапливается. Корректировка документации обошлась почти в полмиллиона рублей. Строительство дороги в итоге станет дороже ориентировочно на 60 млн рублей.

Также был сменён подрядчик. Новый контракт получила фирма депутата горсовета Сергея Григоренко «ДСП».