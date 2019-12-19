Названы муниципалитеты с самыми низкими зарплатами в Калининградской области

Названы муниципалитеты с самыми низкими зарплатами в Калининградской области
Алексей Милованов / Новый Калининград
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По итогам 9 месяцев 2019 года самые низкие средние зарплаты в Калининградской области зафиксированы в Гусеве и Балтийске. Самые высокие — в Янтарном и Светлом. Такие данные опубликовал Калининградстат.

В Балтийске средняя зарплата в 2019 году была самой низкой (28,58 тыс. руб.). Более того, самой низкой в этом муниципалитеты была и динамика его номинального изменения (без учета инфляции) за последние 10 лет — выросла вдвое.

В Гусеве средняя зарплата зафиксирована на уровне 26 тыс. руб., что на 143% больше, чем 10 годами ранее.

В Светлом, где зарегистрирована ГК «Содружество», средняя зарплата составила более 54 тыс. руб. (номинальный рост — 135% за 10 лет). В Янтарном, где расположен Янтарный комбинат — 52,6 тыс. руб. (рост — 154% за 10 лет).


Городские округа 2010 2019 2019 в % к 2010
г. Калининград 21251 43557 205
Багратионовский 14240 40582 285
Балтийский 14268 28583 200,3
Гвардейский 12580 30808 244,9
Гурьевский 18784 42803 227,9
Гусевский 11786 28600 242,7
Зеленоградский 16074 42533 264,6
Краснознаменский 12481 31494 252,3
Ладушкинский 12255 29846 243,5
Мамоновский 12075 29448 243,9
Неманский 12255 34143 278,6
Нестеровский 11037 32462 294,1
Озерский 11483 34770 302,8
Пионерский 15887 38215 240,5
Полесский 12060 29261 242,6
Правдинский 13000 37546 288,8
Светловский 23020 54044 234,8
Светлогорский 15791 35273 223,4
Славский 11362 28997 255,2
Советский 13033 31799 244
Черняховский 14760 29762 201,6
Янтарный 20694 52609 254,2

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