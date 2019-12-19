Названы муниципалитеты с самыми низкими зарплатами в Калининградской области

По итогам 9 месяцев 2019 года самые низкие средние зарплаты в Калининградской области зафиксированы в Гусеве и Балтийске. Самые высокие — в Янтарном и Светлом. Такие данные опубликовал Калининградстат.
В Балтийске средняя зарплата в 2019 году была самой низкой (28,58 тыс. руб.). Более того, самой низкой в этом муниципалитеты была и динамика его номинального изменения (без учета инфляции) за последние 10 лет — выросла вдвое.
В Гусеве средняя зарплата зафиксирована на уровне 26 тыс. руб., что на 143% больше, чем 10 годами ранее.
В Светлом, где зарегистрирована ГК «Содружество», средняя зарплата составила более 54 тыс. руб. (номинальный рост — 135% за 10 лет). В Янтарном, где расположен Янтарный комбинат — 52,6 тыс. руб. (рост — 154% за 10 лет).
|Городские округа
|2010
|2019
|
2019 в % к 2010
|г. Калининград
|21251
|43557
|205
|Багратионовский
|14240
|40582
|285
|Балтийский
|14268
|28583
|200,3
|Гвардейский
|12580
|30808
|244,9
|Гурьевский
|18784
|42803
|227,9
|Гусевский
|11786
|28600
|242,7
|Зеленоградский
|16074
|42533
|264,6
|Краснознаменский
|12481
|31494
|252,3
|Ладушкинский
|12255
|29846
|243,5
|Мамоновский
|12075
|29448
|243,9
|Неманский
|12255
|34143
|278,6
|Нестеровский
|11037
|32462
|294,1
|Озерский
|11483
|34770
|302,8
|Пионерский
|15887
|38215
|240,5
|Полесский
|12060
|29261
|242,6
|Правдинский
|13000
|37546
|288,8
|Светловский
|23020
|54044
|234,8
|Светлогорский
|15791
|35273
|223,4
|Славский
|11362
|28997
|255,2
|Советский
|13033
|31799
|244
|Черняховский
|14760
|29762
|201,6
|Янтарный
|20694
|52609
|254,2
Комментарии к событию