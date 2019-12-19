Названы муниципалитеты с самыми низкими зарплатами в Калининградской области

По итогам 9 месяцев 2019 года самые низкие средние зарплаты в Калининградской области зафиксированы в Гусеве и Балтийске. Самые высокие — в Янтарном и Светлом. Такие данные опубликовал Калининградстат.



В Балтийске средняя зарплата в 2019 году была самой низкой (28,58 тыс. руб.). Более того, самой низкой в этом муниципалитеты была и динамика его номинального изменения (без учета инфляции) за последние 10 лет — выросла вдвое.

В Гусеве средняя зарплата зафиксирована на уровне 26 тыс. руб., что на 143% больше, чем 10 годами ранее.

В Светлом, где зарегистрирована ГК «Содружество», средняя зарплата составила более 54 тыс. руб. (номинальный рост — 135% за 10 лет). В Янтарном, где расположен Янтарный комбинат — 52,6 тыс. руб. (рост — 154% за 10 лет).