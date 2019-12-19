Мэрия: не имеющие льгот массово пытаются получить льготные транспортные карты

Горвласти столкнулись с массовыми заявлениями на получение льготных транспортных карт «Волна Балтики» со стороны тех, кто не имеет права на льготный проезд. Это стало одной из причин очередей на получение таких карт. Тема обсуждалась в четверг на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Сейчас в очереди на получение льготных карт «Волна Балтики» стоят около 3,5 тыс.человек (речь о взрослых льготниках, школьникам выдаются карты категории «Школьная»). Всего в Муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (МКУ «ЦОДИПП») поступило около 25,5 тыс. заявлений, большая часть из них обработана, карты выдаются. Однако процесс тормозится из-за того, что приходится проводить проверки по заявлениям горожан, не имеющих права на льготный проезд, заявила директор МКУ Ольга Думанская. «Сейчас столкнулись с тем что люди заведомо подают документы, не имеющие право на льготную карту. Очень много людей, которые не приобретали вообще никогда эти карты, а услышав, что кто-то там вот подается, они просто приносят, сдают документы, а это занимает время, когда приходится проверять: имеется льгота у этого человека, не имеется. И в большинстве своем сталкиваемся с тем, что у человека нет льготы, а мы отказываем ему в выдаче этой транспортной карты и [...] человек начинает жаловаться во все инстанции, что вот, мне не дают эту карту», — рассказала она.

Выдать все льготные транспортные карты по имеющимся заявлениям планируется к 15 февраля. В дальнейшем, рассчитывают горвласти, очередей не будет, поскольку заявления будут поступать не в массовом порядке.