Мэрия меняет условия конкурса для перевозчиков из-за ДТП с автобусом у Центрального рынка

Обязательным условием нового конкурса на маршрутную сеть среди перевозчиков в Калининграде будет наличие в автобусах видеорегистраторов. К этому горадминистрацию побудило в том числе ДТП у Центрального рынка, когда автобус врезался в цветочный павильон. Вопрос поднимался в четверг на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Мы предусматриваем обязательное требование — наличие видеорегистраторов во всех автобусах, которые у нас будут ездить со следующего года, с марта-месяца. Чтобы мы видели и ситуацию внутри автобуса и чтобы мы видели ситуацию снаружи автобуса», — заявил на заседании глава профильного комитета мэрии Олег Кутин. «У нас есть ситуация, ДТП возле Центрального рынка, когда у нас автобус осуществил столкновение с легковым автомобилем, и сложно было бы понять, если бы не видеонаблюение, кто виновник ДТП. Либо это дистанцию не соблюдал водитель [автобуса], либо водитель ничего нарушил и применять к нему штрафные санкции нельзя. Поэтому конечно, когда это все понятно, видно и можно зафиксировать, то и перевозчик это не оспаривает. Когда это просто в устной форме что-то, тогда сложно просто доказывать, что они были не правы», — пояснил он.

Вечером 22 ноября пассажирский автобус 40 маршрута вылетел на тротуар и врезался в цветочный павильон на Центральном рынке. По данным УМВД, при совершении поворота произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. После столкновения автобус продолжил движение, задел еще два легковых автомобиля, пробил ограждение и съехал на тротуар, где врезался в цветочную палатку.

Мэрия намерена разыграть маршрутную сеть на конкурсе среди перевозчиков в начале 2020 года.

