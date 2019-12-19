Мэрия меняет условия конкурса для перевозчиков из-за ДТП с автобусом у Центрального рынка

Мэрия меняет условия конкурса для перевозчиков из-за ДТП с автобусом у Центрального рынка
ДТП с автобусом у Центрального рынка. Фото / Новый Калининград

Обязательным условием нового конкурса на маршрутную сеть среди перевозчиков в Калининграде будет наличие в автобусах видеорегистраторов. К этому горадминистрацию побудило в том числе ДТП у Центрального рынка, когда автобус врезался в цветочный павильон. Вопрос поднимался в четверг на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы предусматриваем обязательное требование — наличие видеорегистраторов во всех автобусах, которые у нас будут ездить со следующего года, с марта-месяца. Чтобы мы видели и ситуацию внутри автобуса и чтобы мы видели ситуацию снаружи автобуса», — заявил на заседании глава профильного комитета мэрии Олег Кутин. «У нас есть ситуация, ДТП возле Центрального рынка, когда у нас автобус осуществил столкновение с легковым автомобилем, и сложно было бы понять, если бы не видеонаблюение, кто виновник ДТП. Либо это дистанцию не соблюдал водитель [автобуса], либо водитель ничего нарушил и применять к нему штрафные санкции нельзя. Поэтому конечно, когда это все понятно, видно и можно зафиксировать, то и перевозчик это не оспаривает. Когда это просто в устной форме что-то, тогда сложно просто доказывать, что они были не правы», — пояснил он.

Вечером 22 ноября пассажирский автобус 40 маршрута вылетел на тротуар и врезался в цветочный павильон на Центральном рынке. По данным УМВД, при совершении поворота произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. После столкновения автобус продолжил движение, задел еще два легковых автомобиля, пробил ограждение и съехал на тротуар, где врезался в цветочную палатку.

Мэрия намерена разыграть маршрутную сеть на конкурсе среди перевозчиков в начале 2020 года.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter