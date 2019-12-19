Пенсионер из Полесска отправился в суд после отказа в выдаче льготных лекарств

Пенсионер из Полесска отправился в суд после отказа в выдаче льготных лекарств
Новый Калининград
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Пенсионер из Полесска подал иск в суд после того, как в местной больнице ему отказались выдавать льготные лекарственные препараты. Об этов в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе районного суда.

В обоснование своих требований истец указал, что страдает хроническим заболеванием, право на получение лекарства на льготной основе подтверждается заключениями врачей Калининградской областной клинической больницы. При этом в Полесской центральной районной больнице ему запретили выдавать лекарство, так как в 2019 году истец не прошел флюорографическое исследование.

Пенсионер просит суд признать отказ незаконным и обязать административного ответчика возобновить выдачу ему лекарств, а также оформить направление для определения группы инвалидности. Судебное заседание по делу назначено на январь 2020 года.

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