Дилеры предупреждают о повышении цен на новые авто в новом году

В январе 2020 года машины среднего ценового сегмента подорожают на 35-100 тысяч рублей. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дилеров и автопроизводителей.

Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac уведомили о пересмотре ценников с 1 января, письма от некоторых производителей ожидаются до конца следующей недели.

«Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет — машины будут дороже», — рассказал президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

И дилеры, и производители называют основной причиной повышения цен индексацию утилизационного сбора. Согласно постановлению правительства, с 2020 года для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.