Таможенники собрались уничтожить 740 кг изъятой на рынке санкционки

Таможенники собрались уничтожить 740 кг изъятой на рынке санкционки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские таможенники изъяли на городском рынке 740 килограммов санкционной продукции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время рейда на прилавках и в витринах таможенники обнаружили сыро-молочную, мясную и колбасную продукцию. Согласно маркировке, продукты были произведены в Польше, Германии, Франции, Дании, Хорватии, Чехии и на Украине.

Товары изъяты и будут уничтожены в соответствии с установленной процедурой.


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