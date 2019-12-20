Таможенники собрались уничтожить 740 кг изъятой на рынке санкционки

Калининградские таможенники изъяли на городском рынке 740 килограммов санкционной продукции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время рейда на прилавках и в витринах таможенники обнаружили сыро-молочную, мясную и колбасную продукцию. Согласно маркировке, продукты были произведены в Польше, Германии, Франции, Дании, Хорватии, Чехии и на Украине.
Товары изъяты и будут уничтожены в соответствии с установленной процедурой.
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