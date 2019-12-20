Горвласти резко увеличили количество штрафных санкций в отношении перевозчиков

Горвласти резко увеличили количество штрафных санкций в отношении перевозчиков
Виталий Невар / Новый Калининград
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Объем штрафных санкций в отношении перевозчиков в 2019 году существенно вырос. Количество составленных актов о нарушениях увеличилось более чем на 40%, сообщил накануне на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

Если в 2018 году было составлено 174 акта, то в 2019 — 295 актов. Каждый влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей, отметил Олег Кутин.

Всего в Калининграде транспортные услуги оказывают 9 предприятий, которые работают на 49 маршрутах, кроме того, через город проходят 77 междугородних маршрутов. 16 автобусных маршрутов и 4 маршрута электротранспорта приходятся на муниципальный «Калининград — ГорТранс», при этом его автобусы перевозят более 50% пассажиров.

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