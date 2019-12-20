Стоимость въезда на литовскую часть Куршской косы летом поднимают еще на 10 евро

Стоимость въезда на литовскую часть Куршской косы летом поднимают еще на 10 евро
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Куршская коса

19 декабря муниципальный совет Неринги утвердил изменение правил въезда на территорию Куршской косы. В частности повышается плата за въезд в пиковый летний сезон. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Экологический сбор решено повысить на 10 евро — с 20 до 30 евро с легкового авто. Таким образом муниципалитет хочет снизить число въезжающих на его территорию машин и заставить путешественников выбирать альтернативные виды транспорта.

Отмечается, что повышенная плата, как и ранее, будет вводиться только на период с 20 июня по 20 августа. В остальное время года плата за въезд на косу останется на прежнем уровне в 5 евро за легковой автомобиль.

В сообщении муниципалитета также отмечается, что за 8 месяцев этого года на литовскую часть косы въехало 161,8 тыс. легковых автомобилей, это на 11,5 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что изначально муниципальные власти хотели поднять плату за въезд на косу до 50 евро. 


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